ASP Enna. In costante diminuzione il numero dei ricoveri per Coronavirus

Mentre prosegue senza sosta la campagna vaccinale contro il COVID nei punti di somministrazione istituiti dall’ASP di Enna e nei Comuni, diminuisce di giorno in giorno il numero degli ingressi nei reparti dell’Ospedale Umberto I dedicati ai pazienti colpiti dalla malattia del Coronavirus. Il dato odierno registra la presenza di 14 ricoverati, di cui 6 uomini e 8 donne, così distribuiti: 13 pazienti presso l’Area delle Malattie Infettive, un solo paziente in Terapia Intensiva. L’età media è di 70 anni circa, con un minimo di 39 anni e un massimo di 95 anni.

La distribuzione per Comune di provenienza è la seguente: 2 i residenti a Enna, 2 a Piazza Armerina, 2 a Pietraperzia, 1 a Catenanuova, 1 a Leonforte, 1 ad Aidone e 4 a Barrafranca. Un paziente proviene dalla provincia di Agrigento. “Sempre più importante – commenta la Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna – continuare a osservare le regole per limitare il contagio e aderire alla campagna vaccinale per difendere la propria salute e quella della comunità”