Piazza Armerina – L’imprenditore Michele Seminato, la burocrazia e il muro di gomma.

Entrare in contatto con la pubblica amministrazione comporta tutta una serie di incognite che in gran parte finiscono per trasformarsi in impedimenti, ritardi e, alla fin dei conti, in danni per il cittadino che pieno di fiducia compila le sue domande, partecipa a file interminabili e soprattutto si arma di una grande dose di pazienza. Quando a scontrarsi con il muro di gomma è un imprenditore i danni che la burocrazia può fare sono enormi.

A scontrarsi con le istituzioni e la burocrazia questa estate è toccato a Michele Seminato, noto commerciante di via Umberto, imprenditore che alcuni anni fa ha saputo riconvertire la propria azienda commerciale puntando sul mercato turistico. La richiesta di poter destinare uno spazio ad un dehors per la somministrazione di alimenti e quella di installare dei dissuasori di velocità nella trafficata via Umberto si sono ben presto trasformate in un calvario. Lui steso, in un lunga lettera (la trovate alla fine dell’articolo NDR), spiega con dovizia di particolari la situazione, i cavilli e le leggi che non gli hanno consentito questa estate di poter operare adeguatamente.

Comprendo che a chi non conosce bene come funzionano gli affari comunali potrebbe sembrare che si sia fatto di tutto per accontentare un imprenditore a raggiungere i suoi obiettivi. Io, che di cose comunali me ne intendo un po’, ho trovato strano che non si sia trovata una strada per dare la possibilità a Michele Seminato di soddisfare quello che è, quantomeno nella forma, un suo diritto. Ho visto in questi decenni ben altre situazioni e di ben altra complessità risolversi nel giro di qualche minuto. Un ordine di servizio ben confezionato e qualche storno di bilancio, lecito e possibile, avrebbero consentito di risolvere la faccenda in meno di un’ora. Ovviamente il messaggio è indirizzato al sindaco della città che forse avrebbe potuto fare un po’ di più per permettere ad un’attività situata nel centro storico di Piazza Armerina e per questo da tutelare, di incrementare il suo giro d’affari. Ne riparleremo con la prossima stagione turistica. Siamo sempre a disposizione per eventuali repliche.

Nicola Lo Iacono

QUESTA LA LETTERA APERTA DI MICHELE SEMINATO