Piazza Armerina – Raccolta rifiuti a domicilio: serve un’altra soluzione.

Subito dopo il suo insediamento questa amministrazione aveva promesso la realizzazione in città di alcuni centri di raccolta rifiuti tecnologicamente avanzati che avrebbero dovuto consentire ai cittadini di smaltire la differenziata con molta facilità. A distanza di tempo non possiamo che constatare che siamo ancora in una gestione della raccolta rifiuti quasi emergenziale e che la soluzione dei sacchetti fuori dalla porta di casa ha diverse criticità da risolvere con urgenza, visto il proliferare di cani e altri animali che si nutrono con i nostri rifiuti. Tenuto conto che l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti si trova tra le priorità regionali e nazionali forse sarebbe il caso sapere cosa intende fare l ‘amministrazione comunale per intercettare le risorse necessarie o se ci sono allo studio progetti che vanno nella direzione di una raccolta più razionale e con una logistica adeguata. Attendiamo risposta.