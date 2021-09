Piazza Armerina – Protezione Civile: aperte le iscrizioni al corso per diventare volontari con Sicilia Soccorso

NON ASPETTARE CHE GLI ALTRI FANNO QUALCOSA PER TE, MA ATTIVATI PER FARE QUALCOSA PER GLI ALTRI, DIVENTA VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE, ISCRIVITI AL CORSO, POTRAI FARE LA DIFFERENZA, TI ASPETTIAMO, CONTATTACI