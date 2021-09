Piazza Armerina – La palestra che manca

La palestra della via Libertà, inserita nel complesso scolastico della SM Roncalli, torna nella disponibilità del comune dopo alcuni lavori di restauro. A dare la notizia lo stesso Sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. La situazione delle palestre cittadine e delle strutture sportive inizia lentamente a migliorare anche se resta aperta la questione relativa all’impianto costruito dalla provincia accanto al villaggio SAMMARCO e abbandonato da anni perché ritenuto, in parte, non a norma.

Alcuni anni fa la provincia, che a quanto pare non ha intenzione di mettere mano al portafoglio, aveva proposto al comune di acquisire la proprietà dell’impianto accollandosi però i costi della ristrutturazione. Non si é fatto nulla. Ci chiediamo oggi se, vista una maggiore disponibilità di finanziamenti europei, non sia possibile intervenire per restituire alla città un importante impianto sportivo.