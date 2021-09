Ente Autodromo. Slitta l’elezione del CDA e del presidente

Slitta di una settimana la nomina del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione dell’Ente Autodromo. La richiesta di rinvio è stata formulata dal rappresentante del comune di Enna, Dante Ferrari ed accolta all’unanimità dall’assemblea dei soci presieduta dal commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio. Alla seduta che si è aperta alle ore 12 erano presenti oltre al presidente e al rappresentante del Comune, il rappresentante dell’Aci, Ugo Gagliano e per l’Ente Autodromo Marco Crisafulli. ” Siamo consapevoli- ha motivato il vice sindaco – delle urgenze e delle scadenze in capo all’Ente autodromo sia sotto l’aspetto amministrativo che sportivo confidiamo di arrivare ad una soluzione nel più breve tempo possibile”. Richiesta di rinvio che è stata accolta da Di Fazio e dal rappresentante dell’Aci tenendo ben presente che i tempi sono stretti. ” Occorre, infatti, – ha sottolineato Di Fazio – provvedere alla stabilizzazione dei precari e rassicurare la Federazione sportiva per la programmazione della stagione agonistica”