Piazza Armerina – Legambiente Percorsi di educazione civica e di consapevolezza ambientale per le scuole

“La proposta che Legambiente fa a classi, docenti e studenti per il prossimo anno scolastico attraverso la campagna educativa +Scienza è incentrata sul rafforzamento della cittadinanza scientifica come leva di una cittadinanza attiva che si fa scelta responsabile e consapevole in azioni concrete di adozione e rigenerazione del proprio territorio. E’ importante che questa consapevolezza dalla scuola si estenda all’intera comunità in una continua relazione virtuosa che auspichiamo sia alla base di patti educativi di comunità attraverso il protagonismo della nostra rete di Scuole Sostenibili, alla quale vi invitiamo ad aderire nella convinzione che solo una solida e diffusa infrastruttura culturale e educativa farà da volano alla transizione ecologica”

LEGAMBIENTE PIAZZA ARMERINA