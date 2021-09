ASp Enna. Programmazione vaccinazione nei Comuni

Il Commissario ad acta per l’emergenza COVID 19, dott.ssa Paola Pesce, nel sottolineare che “l’adesione alla campagna vaccinale e il raggiungimento di una soglia di elevata copertura rappresentano oggi l’unica arma per arginare il propagarsi della patologia da COVID 19” ha aggiornato l’agenda delle vaccinazioni prevedendo le dosi di richiamo e la prima dose per i non vaccinati dai 12 anni in su nei Comuni lontani dai Centri Vaccinali.

Molto fitto il programma per assicurare ai cittadini l’opportunità del vaccino e del richiamo.

Agira: il punto vaccinale sarà aperto dalle ore 9:00 alle 13:00 nei giorni di lunedì 6 settembre, mercoledì 8 e venerdì 10 settembre ’21.

Nel Comune di Catenanuova, il punto vaccinale sarà aperto dalle 9:00 alle 18:00 nei giorni di martedì 7 settembre e giovedì 9 settembre ’21.

A Pietraperzia, il punto vaccinale sarà attivo dalle ore 9:00 alle 18:00 nei giorni di lunedì 6 settembre e venerdì 10 settembre ’21.

A Barrafranca, presso la nuova sede sita in Viale della Pace, il punto vaccinale sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

A Leonforte, presso lo stadio, dalle 14:30 alle 19:30 di sabato 4 settembre, si terrà l’iniziativa vaccinale con l’erogazione delle prime dosi.

Nel Comune di Regalbuto, la vaccinazione si effettuerà dalle ore 9:00 alle 18:00 di giovedì 9 settembre ’21.

In svolgimento, oggi venerdì 3 settembre, dalle ore 9:00 alle 18:00, la vaccinazione nel Comune di Troina.