Piazza Armerina – L’On. Luisa Lantieri. “I colombi e il loro guano, un problema da risolvere con urgenza”

“Serve agire con urgenza nell’interesse della città per limitare la popolazione dei cosiddetti colombi terraioli il cui guano ormai ricopre strade, palazzi e monumenti di Piazza Armerina, creando oltre ad un indecoroso spettacolo anche potenziali pericoli per la salute pubblica” Ha dichiararlo è l’on. Luisa Lantieri che continua: “Esistono diversi metodi per limitare e regolare il ciclo riproduttivo dei colombi con metodi non violenti. Innanzitutto occorre installare i dissuasori a protezione negli spazi necessari, otturare l’ingresso dei fori (c.d. buche pontaie), utilizzati per l’ancoraggio delle vecchie impalcature in legno, che oggi ospitano e proteggono gli animali e i loro nidi. Credo che vada presa in considerazione anche l’utilizzo di appositi mangimi che in pratica svolgono le funzioni di un anticoncezionale”.

“Per evitare che il fenomeno diventi sempre più incontrollato, così come si è fatto in altre città, si vieti ai privati di dar da mangiare alla già copiosa popolazione di questo particolare animale che, sebbene abbia una lunga storia di convivenza con l’uomo, crea non pochi problemi di gestione in tutte le città soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. Dalla salmonellosi all’ornitosi fino ad arrivare alla toxoplasmosi, che si può contrarre inalando il pulviscolo di guano, sono tutte infezioni che mettono a rischio la salute dei cittadini. [LEGGI QUI ndr]

Mi auguro che l’amministrazione locale si adoperi con urgenza e che il sindaco voglia seguire le indicazioni che ho suggerito. Le strade piene di guano d’uccelli non sono certo un buon messaggio per i turisti che le percorrono a piedi ma anche per i cittadini che in alcune zone della città sono costretti a camminare lontano dai prospetti degli edifici per schivare gli escrementi che cadono dall’alto”

On. Luisa Lantieri