Viabilità – Consegnati i lavori sulla Sp 4 da ultimare entro la fine di ottobre

Sono stati consegnati, presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Enna, all’impresa aggiudicataria la Giapa Costruzioni di Ventimiglia di Sicilia i lavori di rifunzionalizzazione della S.P. 4 che saranno realizzati all’intersezione con la S.P. 98 la ex Turistica. I lavori mirati alla riapertura del transito veicolare sono stati aggiudicati per un importo di 193 mila e 800 euro circa. Presenti alla cerimonia di consegna il legale rappresentante della ditta, Gioacchino Di Carlo, il direttore dei lavori nonchè responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Gaetano Alvano e il direttore operativo, il geometra Mario Campisi. Il progetto che dovrà essere ultimato da contratto entro il 29 ottobre prevede oltre al rifacimento della sovrastruttura stradale, la rimozione della scarpata e relativa sostituzione con terre armate oltre che la realizzazione di una nuova pavimentazione e l’installazione della segnaletica stradale. ” Continua il nostro impegno nel settore della Viabilità, strategico per l’Amministrazione- commenta il commissario straordinario Girolamo Di Fazio- Lo scopo è migliorare i collegamenti e offrire migliori servizi ai cittadini. Questa arteria riveste una particolare importanza quale snodo per il collegamento con i maggiori siti turistici del territorio”. ​