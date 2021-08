Domani, domenica 29 agosto, esce il nuovo singolo dell’artista piazzese Essemme

GLACIALE è il nuovo singolo del giovane artista piazzese Essemme. Disponibile da domani, domenica 29 agosto, il videoclip ufficiale su YouTube e la rispettiva traccia in ogni piattaforma di streaming musicale. Il videoclip è stato realizzato dall’amico di viaggio Rosario Furnari e la traccia è stata prodotta dal grande amico e compagno di progetti Vibes, collaborazione che durano da tempo.

Come afferma nel singolo Essemme, “la musica è viva nell’ennese nonostante il periodo glaciale che stiamo vivendo, in uno stato che forse continua a mangiare il popolo non accontentandosi della semplice e simbolica pizza ma probabilmente esagerando col caviale, da qui il riferimento metaforico”.

Un popolo che talvolta è cieco di fronte la realtà, esausto, stanco, che fa vincere i vizi e i mali della vita che sono la croce di un uomo come sostiene il rapper nel suo testo. Così nonostante il senso di vuoto, il senso di perdersi nei propri passi senza sapere a volte cosa fare, come agire, nonostante il ghiaccio fisso negli sguardi delle persone che ci stanno attorno che segnano una vera e propria era glaciale secondo il rapper, oggi il giovane sente e anche tanto e fa vincere contro volti di pietra la sua vena filosofale, giocandoci un po’ su con la sua saga preferita, Harry Potter, credendo sempre in quello scorcio di speranza e d’amore che nel video e nel testo sottolinea e di cui ne è da sempre portatore nella sua Plutia, diventando così esempio per tanti bambini del posto.

“Raga, voce, questo è il momento

pace, mafia, passa lo stretto

metto faccia, Palio nel petto.”

Dopo l’ep, dopo i molteplici singoli disponibili ovunque, Essemme è ancora qui, a credere nei suoi sogni e a metterci ancora una volta la faccia.

Pr ascoltare GRACIALE domani alle 14 collegati ad una di queste pagine

YOUTUBE

INSTAGRAM