ASP Enna. Efficientamento energetico Ospedale Umberto I Enna

In data 24 agosto 2021, presso la sede della Direzione dell’ASP di Enna, tra il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dr. Francesco Iudica, ed il rappresentante legale dell’impresa ALCAL srl di Licata, sig. Sebastiano Alessandro Ranieri, è stato stipulato il contratto per l’affidamento degli “Interventi di efficientamento energetico con produzione di energie alternative presso l’Ospedale Umberto I di Enna – Fondo JESSICA Sicilia POR FESR 2007-2013 Asse II Energia” dell’importo contrattuale di €. 2.596.274,43. Presente all’atto della sottoscrizione, l’Ufficiale Rogante, dott.ssa Maria Elena Bonanno. Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASP di Enna Dr. Francesco Iudica, a conclusione di una complessa fase progettuale e di espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica gestite dal Servizio Tecnico dell’ASP di Enna, diretto dal dott. Ciro Viscuso.

“L’obiettivo del progetto da realizzare è il miglioramento del rendimento energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti rinnovabili in grado di trasformare direttamente l’energia solare termica, in energia elettrica; inoltre. utilizzando l’area dei parcheggi verrà realizzato un sistema di pensiline fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. La realizzazione dei lavori, la cui durata è di un anno, consentirà un sostanziale contenimento dei consumi ed una notevole riduzione della produzione di gas ad effetto serra negli ambienti”.