Piazza Armerina – Turi e Federica Amore: la certezza delle risate

“Li Turchi” è il titolo della rappresentazione teatrale della compagnia teatrale Il Sipario che lunedì scorso, grazie al contributo e alla collaborazione dell’On Luisa Lantieri, è stata allestita nella meravigliosa piazza Duomo di Piazza Armerina. Quando la compagnia di Turi e Federica Amore va in scena c’è sempre la certezza di divertirsi e di passare un’oretta dimenticando i piccoli e grandi problemi che nel quotidiano ci rendono la vita difficile. Potrebbe sembrare una frase banale, ma non c’è nulla di banale nella necessità che tutti noi sentiamo di alleggerire la tensione in in periodo come questo in cui la paura ci cammina di fianco tutto il giorno e, a volte, riesce a rendere cupa l’intera giornata. Senza considerare che ridere in uno spettacolo teatrale fa parte di quella normalità che ormai da due anni andiamo ricercando.

I teatranti Turi e Federica sono una risorsa importante per questa città e le loro performance sono sempre di un certo livello grazie anche alla partecipazione di attori come Nuccio Nicasto, Enza Facineroso, Saro Pannofino, Franco Leontini, Carmela Trovato. Bravi.