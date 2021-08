Morto ad Enna l’on. Calogero Lo giudice

Si è spento all’età di 83 anni l’on. Calogero Lo Giudice. Queste le notizie sulla sua carriera politica.

Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana nella VII (1971-1976), VIII (1976-1981), IX (1981-1986) e X (1986-1991) legislatura. Componente di numerosi governi regionali siciliani, dal 22 dicembre 1982 al 19 ottobre 1983 è stato presidente del 37º governo regionale. Assessore ai Trasporti e Turismo nel XXXV governo, all’Agricoltura nel 40º, 41º e 42º governo regionale. È stato eletto deputato europeo alle elezioni del 1989 per la lista della DC. È stato membro della Commissione per i bilanci, della Commissione per il controllo di bilancio, della Delegazione per le relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, della Sottocommissione per i diritti dell’uomo. Ha poi aderito all’UDC.

I messaggi di cordoglio

SINDACO DI ENNA

Il Sindaco di Enna, avv.to Maurizio Dipietro, unitamente alla Giunta e al Consiglio Comunale esprimono il profondo cordoglio della Città di Enna e sentimenti di vicinanza alla famiglia, per la scomparsa dell’Onorevole Calogero Lo Giudice, nostro illustre concittadino e già Presidente della Regione Siciliana.

“Viene a mancare un punto di riferimento per la Città, un uomo perbene ed un politico che per noi deve essere da esempio”.

Nella giornata di domani, in segno di lutto, presso gli Uffici comunali verranno esposte le bandiere a mezz’asta.

Il Coordinatore provinciale dell’ Udc Andrea Maggio

Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita di una figura significativa della comunità democratico-cristiana della Provincia di Enna, che ha segnato larga parte dei bisogni riconosciuti al territorio, che ha rappresentato con autorevolezza, competenza e spirito di servizio.” Lo rende noto il coordinatore provinciale dell’ Udc Andrea Maggio in occasione della scomparsa dell’ On. Calogero Lo Giudice.