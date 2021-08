Agira: Manno “Eleggere il nuovo Presidente in modo unitario, la maggioranza esprima rosa di nomi di consiglieri”

Appello da parte del Consigliere Comunale Luigi Manno ai consiglieri di maggioranza, per l’ elezione del presidente del Consiglio in modo unitario. “Oggi il vice Presidente Maria Gagliano ha convocato il Consiglio Comunale. Venerdì saremo chiamati ad eleggere il nuovo presidente del Consiglio Comunale ad Agira dopo la surroga del consigliere della maggioranza primo dei non eletti. Il piacevole ricordo del voto unitario su Mario Giardina, la cui memoria restera’ sempre viva, ci ha indotto a voler dare un segnale alla comunita’ con un voto unitario nei confronti di una rosa di candidati che ci verranno proposti dai consiglieri di maggioranza per eleggere un Presidente del Consiglio rappresentativo di tutti, che con competenza possa garantire tutti nell’ espletamento del mandato elettivo. Come gruppo di minoranza svolgeremo sempre il nostro compito di controllo degli atti con impegno e responsabilita’ ma crediamo che occorre essere costruttivi e collaborativi in questo particolare momento convergendo insieme, come nel passato su una figura competente e unitaria”. Lo rende noto il Capogruppo della minoranza ed ex Presidente del Consiglio Comunale Luigi Manno.