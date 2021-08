Pandemia. Incontro a Piazza Armerina. Il direttore dell’ASP Jiudica: il Covid19 da chihuahua a leone arrabbiato

Con argomento la campagna vaccinale si è svolta oggi pomeriggio, nella Sala delle Luci del comune di Piazza Armerina, alla presenza del sindaco Cammarata, dell’Assessore Flavia Vagone e il consigliere Aura Filetti, un’importante riunione operativa a cui hanno partecipato alcuni medici di base e la dirigenza dell’Asp di Enna. Sul tavolo la necessità di individuare strategie per intercettare chi non ha ancora deciso di vaccinarsi. Dalla discussione è emerso chiaramente che l’intervento dei medici di base, con la fiducia che riscuotono presso i propri pazienti, potrebbe rilanciare la campagna vaccinale e colmare quel gap negativo nel numero di vaccinati che è uno degli indici che condanna Piazza Armerina ad essere “zona gialla light”, almeno per il momento. L’accordo raggiunto con l’ASP permetterà ai medici di base e ai pediatri di operare all’interno del corpo F dell’ospedale Chiello vaccinando direttamente i propri assistiti che contatteranno direttamente.

Registriamo la dichiarazione del Direttore generale dell’ASP dott. Judica che, durante la diretta Facebook, ha affermato: “Abbiamo conosciuto il covid in una forma blanda, paragonabile ad un Chihuahua, lo conosceremo in un forma diversa che lo renderà paragonabile, per gli effetti dell’aggressione, ad un leone arrabbiato”. Per i dati sul covid di Piazza Armerina, presentati dalla dott.ssa Paola e il dr. Natale Lagrotteria, vi rimandiamo ai video.

I VIDEO TRASMESSI IN DIRETTA IL 24 AGOSTO DALLA SALA DELLE LUCI