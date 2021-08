Antonella Ruggiero a Piazza Armerina con il Coro Lirico Siciliano.

Domani sera,22 agosto, con inizio alle 21 a Piazza Armerina. in Piazza Duomo, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra proporrà Antonella Ruggiero insieme al Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa. La serata concertistica inizierà con i ritmi congolesi di Guido Haazen e le cadenze d’amore di De Andrè con “Creuza de ma” e un omaggio alla Sicilia con la suggestiva ninna nanna siciliana “Avò, l’amuri miu” Non mancheranno i cavalli di battaglia di Antonella Ruggiero,ex solista dei Matia Bazar, che saranno reinterpretati in una particolare chiave acustica, con arrangiamento per voce solista, pianoforte e coro lirico; da “Vacanze romane” a “Ti sento” per poi passare a “Cavallo bianco”, “Amore lontanissimo”, “Per un’ora d’amore”, “Solo tu”, etc. Numerose altre sorprese musicali durante lo spettacolo.