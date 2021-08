La consigliera comunale Sabrina Falcone: “ribadisco la mia assoluta vicinanza all’On. Luisa Lantieri”

Alla luce del dibattito politico che negli ultimi periodi ha coinvolto la politica a livello locale, provinciale e regionale la consigliera comunale Sabrina Falcone, prima degli eletti al consiglio comunale, intende chiarire la sua posizione.

«Ho,sin dall’inizio, lavorato con un gruppo ben chiaro e definito diretto politicamente dal nostro deputato regionale On. le Luisa Lantieri. Questo voglio dirlo subito a scanso di equivoci; continuo a far parte di questa componente politica con la quale ho da sempre condiviso valori, modus operandi e capacità di stare accanto al cittadino nostro primo interlocutore»

«Ad oggi – continua Sabina Falcone – il mio gruppo è collocato in una area moderata del centro destra e precisamente in quel contenitore politico che è Forza Italia pertanto è mia intenzione aderire al partito restando coerente con quello che è stato il mio percorso sin dall’inizio. Ribadisco la mia assoluta vicinanza al neo Commissario cittadino di Forza Italia Massimo Di Seri, a tutti gli amici che mi hanno da sempre sostenuta e, ripeto, al nostro deputato Luisa Lantieri. In consiglio comunale attualmente la mia posizione è chiara di opposizione certamente costruttiva e aperta al dialogo. All’interno del mio partito – conclude la consigliera – il dibattito è già aperto, sono certa e siamo certi che tanti amici si uniranno a noi in questo progetto innovativo che mira alla crescita ed allo sviluppo della nostra città»