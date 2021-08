ASP Enna. Vaccinazione nei Comuni della Provincia

Vaccinazione di prossimità: fitto il programma dei richiami e delle nuove dosi nei Comuni della provincia di Enna. Il Commissario ad acta per l’emergenza COVID 19, dott.ssa Paola Pesce, nel sottolineare che “l’adesione alla campagna vaccinale e il raggiungimento di una soglia di elevata copertura rappresentano oggi l’unica arma per arginare il propagarsi della patologia da COVID 19” ha predisposto l’agenda delle vaccinazioni prevedendo le dosi di richiamo e la prima dose per i non

vaccinati, dai 12 anni in su, nei Comuni lontani dai Centri Vaccinali. Dopo essere stati nel Comune di Capizzi, oggi gli operatori sanitari saranno a Pietraperzia e a Catenanuova; a Regalbuto, a Villarosa e a Valguarnera il 18 agosto; il 19 agosto ad Assoro, a Nissoria e a Centuripe; il 20 agosto a Cerami; il 23 agosto a Barrafranca; il 26 agosto ad Aidone e il 27 agosto a Troina.