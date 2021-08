Acquistare prodotti unici online

Tutti abbiamo almeno un prodotto che ancora non ci siamo decisi a comprare. E quando finalmente ci convinciamo a fare il passo decisivo, spulciamo tutti i negozi fisici e online che lo rivendono. Ci sarà poi certamente capitato di decidere di acquistare il prodotto desiderato solo sui siti di e-commerce, per diversi motivi. Dalla mancanza di rivenditori nelle vicinanze all’esaurimento del prodotto nei negozi fisici. In molti negozi c’è l’opzione della consegna a domicilio. Ma quando non possiamo usufruirne, allora si può scegliere di rimediare acquistando online. Soprattutto se dobbiamo avere un articolo entro un preciso lasso di tempo.

Prodotti non disponibili in Italia

Esistono una sfilza di prodotti che non sono disponibili in nessun negozio in Italia e che pertanto sono acquistabili solo online. Per esempio, si possono ottenere rispettivamente i cosmetici della ColourPop Cosmetics e i prodotti alimentari del British Corner Shop ordinando sui siti web. Per non parlare dello snus, il tabacco da masticare svedese. Gli italiani che ne sono appassionati non possono acquistarlo altrimenti che dalla Svezia. Ma come procurarselo senza spendere i soldi per un volo verso quell’unico Paese in cui la vendita di snus è consentita? Affidandosi a siti come quello di Snusdirect, che spedisce i suoi prodotti in tutto il mondo.

Prodotti “Esclusivi web”

Fra i prodotti unici acquistabili in rete rientrano anche i prodotti disponibili esclusivamente online. Kiabi per i vestiti, Yamamay per la biancheria intima e LUSH per i cosmetici biologici rientrano tra gli esempi di imprese che hanno dei negozi fisici situati in tutto il territorio nazionale, ma che adottano questa politica. La ragione più comune è la seguente: i prodotti sono stati forniti dai produttori in una quantità limitata. Perciò, se desideriamo acquistare quel capo d’abbigliamento, quel reggiseno o quel cosmetico che ci piace tanto, non abbiamo altra scelta che aggiungerlo al nostro carrello, ovviamente quello virtuale, e procedere all’acquisto.