Piazza Armerina – Litterio Villari a cento anni dalla nascita (1921-2021). Un generale che fa sempre storia

La figura del Generale Litterio Villari sarà ricordata, alla presenza del figlio Pier luigi, Martedì 17 Agosto 2021 nell’Atrio della Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, con un Convegno di studi che si aprirà alle 18, al termine del quale sarà proiettato un documentario con immagini e voce originali del Generale. Disponibile, in numero di copie limitato, un’eccezionale ristampa della quarta edizione della “Storia della Città di Piazza Armerina”. L’evento, organizzato dalla Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale, insieme alla Delegazione di Piazza Armerina dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e al Gruppo Archeologico “Litterio Villari”, sarà l’occasione, nell’anno in cui ricorre il centenario dalla nascita del Generale Villari, per ripercorrerne la vita e le innumerevoli opere attraverso le quali è stata indagata e divulgata la storia della Città.

Il convegno sarà moderato dal prof. Salvatore lo Re, Presidente della Società di Storia Patria di Piazza Armerina che fu fondata nel 1995 dal Generale Villari, su idea del nipote Gianfilippo. Il prof. Marco Incalcaterra, Delegato di Piazza Armerina dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ricostruirà i tratti della biografia del Generale al quale si deve anche la creazione del nucleo originario dell’Ordine a Piazza Armerina. “Le origini di Piazza” saranno illustrate, per la Società di Storia Patria, dal prof. Gaetano Masuzzo. Il dott. Roberto Scollo interverrà, infine, sulla fondazione del Gruppo Archeologico, da lui presieduto, che porta il nome di Litterio Villari e che quest’anno celebra il 40° dalla fondazione.