Vincolo di quarantena fiduciaria: ad Enna controlli della polizia locale

Il Centro Operativo Comunale ha richiesto alla polizia locale, nei giorni scorsi, il controllo di alcuni cittadini sottoposti al vincolo di quarantena fiduciaria e quarantena domiciliare per Covid-19. Nell’ambito dei servizi di controllo, la polizia locale ha verificato che n. 2 cittadini positivi al Covid-19 con variante, si trovavano non presso il proprio domicilio, luogo di quarantena.

I soggetti sono stati segnalati dal Comune di Enna alla Procura della Repubblica e all’ASP di Enna, per gli adempimenti di competenza.

“Mi appello ai cittadini affinché rispettino le disposizioni sanzionatorie dell’ASP e chiedo a tutti di voler segnalare al COC eventuali trasgressori per evitare il continuare a diffondersi del Coronavirus. Questo ufficio continuerà, attraverso la collaborazione della polizia locale, ad effettuare controlli a cittadini che risultino essere in quarantena fiduciaria o positivi.”, afferma il dott. Lorenzo Colaleo, Coordinatore del COC, mentre il Sindaco della Città di Enna, avv. Maurizio Dipietro invita tutti a tenere “comportamenti di responsabilità verso gli altri, scongiurando il diffondersi delle varianti e il nascere di futuri focolai dell’epidemia”.