Come scegliere l’olio motore

In ogni macchina ci sono fluidi tecnici essenziali per il funzionamento del motore e di altri impianti. Al di là dei consumabili (il carburante per primo), aria, acqua e oli sono utilizzati principalmente per dissipare calore e per lubrificare. A ogni fluido corrisponde un filtro, per mantenere puro e in perfette condizioni il fluido stesso e l’impianto.

L’olio motore è forse il fluido tecnico più sottoposto a stress e allo stesso tempo più determinante per le prestazioni del motore e anche per la sua durata. Un buon lubrificante è in grado di rallentare l’usura motore, di consentire il massimo scivolamento delle parti in movimento grazie alla sottile pellicola di olio, con tante altre funzioni a seconda degli additivi. Ad esempio, il lubrificante può essere usato anche per pulire l’interno del motore.

Esistono vari tipi di lubrificanti a seconda della natura del veicolo, della base su cui vengono sviluppati, ma anche dell’ambiente in cui opera il motore. L’olio motore è classificato con standard internazionali in base alla viscosità a caldo e a freddo, ma esistono più standard (ACEA, API). Il codice API è americano e indica la destinazione del lubrificante per motori a benzina, diesel, per trasmissione, indicando anche il livello di prestazioni. ACEA è invece il codice usato in ambito di produzione europea. Oltre alla lettera indicante il tipo di motore di destinazione, c’è un numero che indica le caratteristiche del lubrificante e il tipo di veicolo più adatto.

La classificazione della viscosità è invece standard e si misura con lo standard SAE. Il codice in uso (ad esempio 15W40) indica nel primo numero la temperatura limite minima di pompaggio, che va da -35°C (0W) a -10°C (25W), nel secondo numero la viscosità dell’olio a 100°C, che va da 5,6-9,3 (codice 20) a 16,3-21,3 (codice 50).

L’olio motore Castrol Magnatec, Stop-Start A5 ha una classe di viscosità di 5W-30, si tratta di un lubrificante a base completamente sintetica, compatibile con moltissimi modelli di auto e dal costo contenuto, rispetto alla qualità; le specifiche sono API SN, ACEA A1/B1. Lubrificante specifico per veicoli dotati di funzione Stop-Start. Rispetto ad altri oli di qualità, come ad esempio il CASTROL GTX, A3/B3 15W-40, garantisce una maggiore stabilità anche a temperature più basse, senza diventare eccessivamente viscoso col caldo. Come il GTX, che ha funzione detergente, anche il Castrol Magnatec Stop-Start A5 è un olio ideale per pulire il diesel, ma in più è dotato di molecole intelligenti che aderiscono alle pareti interne del motore, formando uno strato rigenerante che protegge i cilindri nelle fasi delicate di ripartenza rapida. Inoltre, grazie alla classificazione 15W, garantisce un avviamento motore a freddo di qualità superiore.

La tecnologia Dualock inoltre è uno sviluppo ulteriore che consente di aumentare la protezione del motore dall’usura fino al 50%, migliorando anche l’economia del carburante. Si tratta di un prodotto testato anche su motori ibridi con frequente cambio di alimentazione, studiato appositamente per i veicoli moderni, spesso immersi negli ingorghi del traffico cittadino. Questa tecnologia combina l’uso di molecole antiusura sia meccanica che termica per la massima protezione del motore.