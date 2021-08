Ad Enna il “Timballo del Musicista”

In occasione della stagione degli eventi organizzati dal Comune di Enna, i ristoratori della CNA hanno preparato il “Timballo del Musicista” una rivisitazione estiva del Timballo tradizionale, utilizzando prodotti di stagione prodotti di chiara matrice ennese come il “piacentinu DOP”.

“L’occasione di tante presenze in occasione dei concerti ci ha spinti a fare ragionamenti di sistema e di promozione del territorio – ha dichiarato Filippo Scivoli Presidente di Cna Enna – E’ l’inizio di un percorso che continueremo anche in futuro. Ci tenevamo a dare un segnale anche di apprezzamento per l’iniziativa cha ha messo in campo il Comune e che va riproposta e rafforzata.”

“Il Timballo è un piatto della tradizione, l’idea ci è venuta ascoltando una cliente di 80 anni e così lo abbiamo rivisitato in una versione estiva ma con molti prodotti ennesi -ha dichiarato Tommaso Scavuzzo, presidente dei Ristoratori CNA – Ci siamo confrontati tra noi ed è nato questo piatto che mettiamo a disposizione di tutti i ristoratori.”

Il piatto è stato presentato all’Amministrazione con un ospite di eccezione, esperto di cibo e alimentazione, autore di numerosi programmi TV, Sergio Grasso.

Presente l’Assessore al Turismo del Comune di Enna, Francesco Colianni “da quest’anno gli eventi si svolgeranno in una cornice straordinaria come quella del Castello di Lombardia, rimesso a nuovo per fare da teatro a spettacoli di altissimo livello – ha dichiarato l’Assessore – Abbinare piatti che raccontano il territorio a iniziative di promozione è la strada giusta per il rilancio.”

Il video con la presentazione del piatto da parte di Sergio Grasso è online al link https://www.youtube.com/channel/UCp_R8ZoW-GX8pPQ8Z9WxeiQ