Piazza Armerina – Forza Italia – L’on. Luisa Lantieri da il benvenuto in Forza Italia all’assessore Di Salvo. Massimo Di Seri nominato commissario locale

Da un comunicato stampa ho appreso con piacere che il consigliere assessore Epifanio Di Salvo ha aderito a Forza Italia, rafforzando così il gruppo presente in consiglio comunale e la presenza del partito all’interno dell’amministrazione comunale. Il mio compito principale, nelle vesti di consigliere regionale e commissario provinciale del partito, è quello di rafforzare la presenza politica nella nostra città e nell’intera provincia con l’obiettivo di allargare quanto più possibile l’adesione di forze nuove all’interno di FI, ma tenendo sempre presente la necessità di mantenere separati il ruolo di controllo e indirizzo con quello amministrativo. Per tale ragione ho nominato commissario politico di Forza Italia di Piazza Armerina il comandante Massimo Di Seri che avvierà, quanto prima, le giuste consultazioni con iscritti e simpatizzanti, allo scopo di di porre in atto una serie di trattative finalizzate a consentire la più ampia partecipazione di quanti vogliono dare un contributo al partito e alla gestione della città.

Commissario provinciale Forza Italia