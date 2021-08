Riserva Speciale di Pergusa. Installati i nuovi pannelli illustrativi

Il servizio gestione Riserva Speciale Lago di Pergusa del Libero Consorzio Comunale di Enna ha provveduto ad sostituire e ad installare i nuovi pannelli illustrativi e descrittivi posti nelle principali aree di accesso. Con la nuova cartellonistica di benvenuto alla riserva si invitano i visitatori ad assumere comportamenti corretti per la loro incolumità e per la salvaguardia degli ecosistemi dell’area. All’ingresso del lago è stato posizionato, anche, un cartello che descrive l’avifauna che popola l’habitat naturale così come all’interno di Villa Zagaria per illustrare il campo di Germoplasma.

L’iniziativa rientra tra le attività avviate dal servizio Riserva per migliorarne la fruibilità e la sicurezza dell’area nell’ambito di una programmazione più ampia. Il Libero Consorzio Comunale, ente gestore della Riserva nel ritenere strategico migliorare le condizioni di accoglienza e le informazione sui luoghi ha potenziato i rapporti di collaborazione istituzionale con gli altri enti che hanno competenza nell’area per assicurare un intervento organico su i vari aspetti. “Il nostro obiettivo- commenta il commissario straordinario, Girolamo Di Fazio- è creare le condizioni perché questo straordinario patrimonio naturalistico, culturale e sportivo possa diventare un centro propulsore per lo sviluppo di attività economiche sostenibili con l’effetto di migliorare le condizioni socioeconomiche del territorio e di contribuire alla tutela e salvaguardia della riserva, scrigno della biodiversità”. Attività di comunicazione questa che s’inquadra nell’ambito delle iniziative promosse per migliorare i servizi. ​