Piazza Armerina, viabilità: interventi di manutenzione su via Torquato Tasso e via Carducci

L’importo complessivo è di circa 250 mila euro e verrà diviso equamente per rifare il manto stradale della via Carducci, la strada che porta nella zona Santa Croce e verso l’uscita di Piazza Armerina direzione Mirabella, e Via Torquato Tasso che conduce, passando per Santa Maria di Gesù e il cimitero vecchio, verso la Villa romana del Casale. Ambedue le strade scelte per la ristrutturazione sono importanti assi viari: la via Carducci serve una delle zone più popolose della città mentre la via Tasso è percorsa dai pullman turistici che provenienti dalla zona nord raggiungono la sp15 in direzione del sito archeologico del Casale.

Approfittiamo di questa notizia per segnalare all’amministrazione alcune strade che si trovano proprio sul tragitto che i pullman turistici compiono all’interno della città. Si tratta di Via Vittorio Veneto e via Siracusa (villaggio Kennedy) che presentano irregolarità tali da costringere i mezzi in movimento a pericolose serpentine.