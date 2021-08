Troina – I carabinieri arrestano due presunti piromani. Plauso dell’On. Luisa Lantieri

I Carabinieri hanno arrestato due uomini che sarebbero stati colti in flagranza di reato mentre tentavano di appiccare le fiamme in un’area boschiva dei Nebrodi tra Troina e Cesarò.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dall’intera provincia di Enna a partire dall’On. Luisa Lantieri che più volte nei giorni scorsi alla Regione Siciliana è intervenuta sia in Commissione Antimafia, di cui è Vicepresidente, sia in Assemblea, per sottolineare la gravità della situazione e chiedere misure adeguate a prevenire e combattere la piaga degli incendi boschivi. “Voglio complimentarmi – ha precisato l’On. Lantieri – con le forze dell’ordine ed in particolare con l’Arma dei Carabinieri che con i due arresti ha messo a segno un’importante risultato, mi auguro che possa essere un punto di partenza per le indagini che speriamo possano appurare se si tratta di iniziative criminali isolate o esiste una vera e propria organizzazione malavitosa con relativi interessi economici. Sono fiduciosa nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura. Come ho già fatto in passato mi impegnerò affinché in commissione antimafia, vista la gravità degli atti compiuti che compromette la stabilità economica di numerose zone della Sicilia, il problema degli incendi boschivi sia sempre in primo piano”.