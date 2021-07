Ex Provincia di Enna. Sei milioni per sistemare ponti e viadotti. Interventi sulla Sp 4 e sulla Sp 85

Buone notizie sulla viabilità provinciale per l’arrivo di fondi ministeriali da destinare alla messa in sicurezza di ponti e viadotti già esistenti o per la realizzazione di nuovi. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ha stanziato a livello nazionale per le Province e le Città metropolitane la somma complessiva di un miliardo e 150 milioni di euro ripartita in tre annualità 2021/2023. Per la Sicilia la somma stanziata supera i 100 milioni di euro e di questi circa sei milioni di euro sono stati assegnati al Libero Consorzio Comunale di Enna. La notizia è stata salutata positivamente dal Commissario straordinario, Girolamo Di Fazio, che si è già confrontato con l’ingegnere capo dell’Ente, Giuseppe Grasso e ha individuato i viadotti su cui realizzare gli interventi. Due progetti riguarderanno la Sp 4 di cui uno per 4 milioni circa prevede interventi sul viadotto Mulinello e l’altro riguarderà un ulteriore tratto di viadotto al chilometro 10 per circa 800 mila euro. Il terzo intervento sarà realizzato con la rimanente somma a disposizione sulla provinciale 85, che collega Nicosia ad Agira, nel ponte sul fiume Cimarosa. ”