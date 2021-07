Il sindaco di Enna ringrazia la fondazione Terzo Pilastro per una donazione di 100 mila euro a favore dei bisognosi

Il Sindaco di Enna, avv.to Maurizio Dipietro, esprime gratitudine a nome della Città di Enna, alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e al nostro concittadino onorario Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, per la donazione di ulteriori 100.000 Euro, messi a disposizione dei cittadini bisognosi ennesi, in conformità alla destinazione che la Fondazione ha inteso dare.

La somma va ad aggiungersi a precedenti donazioni che la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale ha già generosamente erogato alla nostra comunità e finalizzati all’assistenza dei cittadini indigenti nel difficile periodo della pandemia e per la cura e la valorizzazione dei nostri monumenti civici.