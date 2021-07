Cisl: acqua in sicilia, giustizia e’ fatta. Siciliacque dovrà restituire agli utenti quanto incassato dal 2016 ad oggi

«Giustizia è fatta» lo dichiara il Segretario generale della Cisl di Agrigento, Caltanissetta, Enna nell’apprendere la sentenza con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha decretato l’esosità del servizio idrico siciliano rispetto alle tariffe medie nazionali. «La gestione dell’acqua in Sicilia – prosegue Gallo – si è caratterizzata non solo per l’esorbitanza dei costi ma anche per la pessima gestione di gran parte delle Società di ambito e Sovrambito regionali. Con la sentenza vengono dichiarate illegittime ed annullate le tariffe applicate dal Governo regionale che ha tenuto conto più delle esigenze finanziarie di Siciliacque che dei cittadini».

Il massimo esponente della Cisl di Agrigento, Caltanissetta, Enna ribadisce che «in forza del pronunciamento, Siciliacque dovrà restituire agli utenti quanto incassato dal 2016 ad oggi. Il provvedimento non ci sorprende perché da anni denunciamo l’abnorme costo di un servizio caro e inefficiente che, nel tempo, ha scontato la beffa di mancati investimenti. Per avere un’idea di quanto sia stata “salato” il prezzo dell’acqua basta citare i dati del 2019. A Enna il costo medio annuo è stato di 748 euro a Caltanissetta 675 euro e ad Agrigento 475 euro. Cifre ben superiori ai 400 euro pagati da ogni famiglia nei comuni dell’Italia del nord».

Per Emanuele Gallo è infine «opportuno fare tesoro della sentenza del CGA e delle sue considerazioni per riorganizzare il sistema di gestione delle risorse idriche della Sicilia riconducendo il costo dell’acqua al supremo principio di equità e sostenibilità. Non possiamo che appellarci agli Enti e alle Società di gestione degli ambiti di Agrigento, Caltanissetta ed Enna che, nel pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa, devono trovare un forte alleato per chiedere a Siciliacque la restituzione delle somme indebitamente percepite nell’ultimo quinquennio. Siciliacque deve altresì sospendere l’esazione a carico dei cittadini nella misura corrispondente al tentativo di recupero delle somme non pagate da quella utenza che ha vissuto e continua a vivere momenti di difficoltà economica».

Caltanissetta, 14 luglio 2021

Emanuele Gallo, Segretario generale CISL Agrigento. Caltanissetta, Enna