Le richieste del CO.DI.R.E.S alla giunta regionale sul riordino del lavoro forestale

Il CO.DI.R.E.S – IL SINDACATO AUTONOMO DEL SUD ha redatto una serie di richieste a modifica alla deliberazione n. 228 dell’1 luglio 2021 della Giunta Regionale avente per oggetto l’approvazione del disegno di legge recante Interventi per la valorizzazione e il riordino del lavoro forestale. Queste le richieste

PROPOSTA RIVENDICATIVA

1. L’applicazione del turnover di tutti i lavoratori forestali per il passaggio al contingente superiore;

2. Formare due soli contingenti;

3. Gli Attuali LTI Lavoratori a tempo indeterminato full-time e un contingente unico di lavoratori (LTD) composto dagli attuali lavoratori 78sti -101sti- 151sti con il passaggio a 180 giorni lavorativi full-time;

4. Prevedere gli scatti di anzianità di tutti i lavoratori per come si evince dalle Sentenze passate in giudicato;

5. Anzianità della Mansione: “Nel tentativo di rendere più oggettiva possibile l’attribuzione della mansione di caposquadra da parte della direzione dei lavori dei cantieri forestali, si ritiene che la stessa, debba essere conferita tenendo conto esclusivamente dell’anzianità di servizio, maturata dal lavoratore;

6. Modificare: nell’elenco “b” sono iscritti a domanda i lavoratori inseriti nella graduatoria unica di cui all’art. 12 LR 5/2024, che sono stati utilmente impiegati nelle attività di antincendio boschivo ( AIB ) nel corso degli anni 2020/2021.

Il Presidente – Il Coordinatore Regionale

Francecso Crocitti – Enrico Scozzarella