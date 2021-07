Piazza Armerina – Il Rotaract Club di Piazza Armerina inaugura un’area di sgambamento per i can dedicata a “Tigro”

Inaugurazione Giardinetto “Tigro”

Venerdì 9 luglio in Via Gesualdo Bufalino, nel quartiere residenziale Santa Croce, il Rotaract Club Piazza Armerina ha inaugurato il Giardinetto “Tigro” a compimento del progetto di Club “Tigro”, in memoria dell’omonimo cane randagio diventato negli anni la sua costante presenza alle manifestazioni civili, alle processioni religiose e agli eventi mondani era diventato la mascotte della città dei Mosaici, e la cui morte improvvisa e in solitudine la scorsa primavera ha destato commozione e tristezza profonda nell’intera comunità armerina.

Utilizzando i fondi erogati dal Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta nell’ambito del progetto distrettuale “Territorium” e dal Rotary Club Piazza Armerina, il Rotaract Club Piazza Armerina, per mezzo della ditta “L’Ulisse Service” di Filippo Diana, si è fatto carico di riqualificare un’aiuola che da tempo giaceva in stato di degrado e di allestire al suo interno un’area di sgambamento per i cani con la sabbia munita di recinzione perimetrale in legno con cancelletto libero, due panchine, una cuccia e due cestini per lo smaltimento delle deiezioni canine per consentire sia ai cani sia ai propri padroni di effettuare delle passeggiate più serene e piacevoli e di ritrovarsi con gli altri cani e padroni in una dimensione comunitaria più armoniosa.

Al taglio del nastro di questa rinnovata area di verde pubblico hanno presenziato l’Assistente del Governatore Rotary per l’Area Terra di Cerere Cristian Pocorobba, il Delegato del Rotary per il Rotaract Valter Longobardi, la Past Rappresentante Distrettuale Rotaract Giorgia Cicero, il Consigliere Distrettuale Rotaract Gianni Battista Cauchi, il Delegato della Zona Persefone Luigi D’Alfonso.

Il Past President Stefano Vitale, nel cui anno di presidenza 2020/2021 è stato curato e concretizzato il progetto, ha dichiarato: “È stato davvero molto impegnativo il progetto “Tigro” dato il periodo particolare in cui ci troviamo. Grazie all’aiuto del club che ho avuto l’onore di rappresentare, del Rotary Club Piazza Armerina e del Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta, grazie alla ditta di Filippo Diana con la sua tempestività, puntualità e precisione nei lavori, siamo riusciti a realizzarlo e a donarlo alla cittadinanza piazzese. Ci auguriamo che tutta la cittadinanza possa trarne beneficio insieme ai nostri amici animali.”

Il Presidente Angelo Ligotti ha aggiunto: “Questa è la prova tangibile che anche un Club piccolo come il nostro, con il gioco di squadra, può superare i propri limiti e realizzare un’opera così importante. Ci auguriamo che la cittadinanza possa apprezzare il giardinetto non con le parole di circostanza dei social network ma con i fatti, mantenendo pulito e ordinato questo ambiente e non lasciando abbandonati i rifiuti e gli escrementi dei cani”.

Il Presidente del Rotaract Club Piazza Armerina

Angelo Ligotti