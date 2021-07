Un progetto banale e antiquato per l’ex ITIS. Amministratori e tecnici con poca fantasia.

L’amministrazione comunale ha predisposto un progetto che prevede una spesa di un milione di euro per il recupero di alcuni capannoni dell’ex istituto industriale. Non è la prima volta che si tenda di accedere ad un finanziamento che possa ridare vita a questa struttura che una volta ospitava i laboratori del Majorana, storica scuola tecnica piazzese. Il problema è che i nostri amministratori e relativi tecnici comunali hanno poca fantasia e si finisce sempre per riproporre progetti scontati e poco innovativi. Solo per vere un’idea alternativa al banale e antiquato “mercatino ortofrutticolo al coperto” che intende realizzare l’amministrazione, basta guardare cosa, in un edificio molto simile, hanno realizzato al centro di Ravenna, dove è stato recuperato e riqualificato lo spazio di un vecchio mercato al coperto, destinandolo, in maniera intelligente, ad area condivisa di socializzazione. Mentre altrove riqualificano i mercatini al coperto noi li creiamo, mah!