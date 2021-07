Sport – Il piazzese Salvatore Piazza al primo posto nel girone campano di tiro Lunga Distanza UITS

Ha preso il via il campionato italiano di Tiro Lunga Distanza UITS, una disciplina sportiva dove Piazza Armerina è degnamente rappresentata dal suo campione Salvatore Piazza, noto per la conquista di numerosi tornei. Per rendersi conto dell’assoluta bravura di Salvatore, soprattutto per chi non ha molta dimestichezza con questo tipo di sport e le sue categorie, basta mostrare il palmarés dell’atleta piazzese che ha vinto il girone di qualificazione per tre anni di seguito in due differenti categorie( Target e F-Class).

Tra le ultime imprese annotiamo anche quella relativa all’ottimo piazzamento ottenuto a Salerno, dove Salvatore Piazza, contro ogni pronostico contrario, giustificato sia dalla presenza di atleti d’altissimo livello come il tre volte campione d’ Italia Vincenzo Lombardi sia da un un campo di tiro considerato molto impegnativo, è riuscito a piazzarsi al primo posto sia nel girone Target che in quello F-Class. La vittoria è stata anche più difficile di quanto si possa pensare, tenuto conto che il suo fucile ha subito un danno irreparabile durante la prima fase e ha concluso vittoriosamente la gara con un’arma diversa fabbricata dalla Victrix Armaments, un’azienda leader nella costruzione di fucili di precisione. Auguri a Salvatore Piazza.