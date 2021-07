ASP Enna. Vaccinazione di prossimità nei Comuni. Il Sindaco di Gagliano ringrazia l’Azienda Sanitaria

Prosegue senza interruzioni la campagna vaccinale di prossimità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per favorire la vaccinazione dei cittadini all’interno del proprio territorio comunale. Negli ultimi giorni, il team di vaccinatori ha somministrato 153 vaccini a Sperlinga, di cui 132 seconde dosi, e 72 vaccini a Gagliano Castelferrato.

Salvatore Zappulla, sindaco di Gagliano, ringrazia “il Direttore Generale, dott. Francesco Iudica, per l’attenzione e il continuo impegno verso le comunità territoriali minori. Agevolare i cittadini nella campagna vaccinale è un’iniziativa percepita molto positivamente dai cittadini e aiuterà sicuramente a raggiungere l’immunità in tempi più rapidi”. La Direzione dell’ASP di Enna, in seguito all’analisi statistica effettuata continuamente sull’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2, ha evidenziato come l’incidenza settimanale dei contagi risulti ancora marcata nei territori di alcuni Comuni. Si dispone, di conseguenza, in sinergia con i Sindaci interessati, il calendario delle vaccinazioni di prossimità, organizzando sedute vaccinali in ogni località interessata. Il target vaccinale comprende tutti i cittadini dai 12 anni compiuti. In caso di necessità, s aranno riprogrammate ulteriori giornate.