ASP Enna. Rimodulazione attività sanitarie nel Poliambulatorio di Regalbuto per ristrutturazione locali.

Il Direttore del Distretto Sanitario di Agira, dott. Giuseppe Bonanno, informa i cittadini sulle modifiche temporanee nelle attività sanitarie in seguito all’avvio dei lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio di Regalbuto.

“I lavori sono necessari per migliorare l’offerta sanitaria e impongono una rimodulazione delle attività espletate nel Poliambulatorio di Regalbuto, cercando di ridurre al minimo i disagi e le eventuali criticità”.

Nella nota trasmessa anche al Sindaco del Comune, il dott Bonanno illustra come funzionerà il Presidio durante la realizzazione dei lavori. Da lunedì 5 luglio fino al 31 luglio 2021, presso il Presidio di Regalbuto, tutte le attività amministrative saranno garantite con lo spostamento degli uffici nella parte del Poliambulatorio non interessata dai lavori; il Centro Salute Mentale effettuerà la propria attività il giovedì; le seguenti attività specialistiche ambulatoriali: Otorino, Ortopedia, Dermatologia, Diabetologia, Cardiologia, Endocrinologia e Centro Prelievi, saranno espletate anch’esse in appositi locali non interessati dai lavori.

“Alcune attività, per esigenze di spazio e per l’utilizzo della particolare strumentistisca, devono essere inevitabilmente trasferite momentaneamente al vicino Presidio di Agira”.

Le attività specialistiche che saranno spostate ad Agira sono: Oculistica (nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8:00 alle 14:00); Urologia (giorni: martedì dalle 15:00 alle 18:00 e mercoledì dalle 8:00 alle 14:00); Neurologia (il martedì dalle 12:00 alle 18:00) e infine, il Centro Vaccinazioni il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00).