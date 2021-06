Ex Provincia. Prima prova d’esame per l’idoneità al trasporto merci per conto terzi

Si è svolta ieri mattina, presso la sala consiliare del Libero Consorzio Comunale di Enna, nel rispetto delle norme di comportamento per il contrasto e il contenimento dell’epidemia sanitaria da Covid 19 la prima prova a quiz dell’esame, inerente la sessione 2021, per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale necessario per il trasporto merci in conto terzi. Delle tredici istanze pervenute si sono presentati a sostenere la prima prova 12 candidati autotrasportatori. Agli esaminandi sono stati consegnati i questionari stampati in loro presenza e distribuiti in modo casuale.

I candidati hanno avuto due ore di tempo per rispondere alle sessanta domande contenute nel questionario, a risposta multipla, così come previsto dal bando. A presiedere la Commissione d’esame è stato il dirigente del Settore III, l’ingegnere Giuseppe Grasso, insieme ai componenti designati dalla Direzione Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti dell’Assessorato Regione Siciliana, Filippo Collura e Antonio Oliva, e al funzionario dell’Ente, Andrea Scoto, con funzione di segretario. Gli esaminandi dovranno sostenere anche una prova pratica la cui data sarà comunicata nelle prossime settimane, non appena la Commissione valuterà gli elaborati e stilerà la graduatoria che sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente. “Completeremo l’iter in tempi brevi- ha assicurato il commissario straordinario, Girolamo Di Fazio che questa mattina ha portato i saluti alla commissione- E’ una attestazione importante per chi intende ampliare la propria attività nel settore con positive ricadute economiche, anche sul territorio”.​