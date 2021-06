ASP Enna. I camper per la vaccinazione nella giornata del 2 luglio a Enna.

In occasione della festa del 2 luglio 2021 a Enna, dedicata a Maria SS. della Visitazione, patrona del popolo ennese, l’Azienda Sanitaria Provinciale, d’intesa con il Sindaco di Enna, proporrà la vaccinazione su base volontaria in due piazze della città, Piazza Umberto I e Piazza Vittorio Emanuele, nota come Piazza San Francesco, con due unità mobili dalle ore 17:00 alle ore 22:00. L’iniziativa, che sarà condotta in sinergia con il Comune di Enna, intende incentivare l’adesione alla campagna vaccinale direttamente nelle piazze della città in una giornata particolarmente importante per gli ennesi. Il vaccino offerto sarà il Pfizer per una quantità di ottanta dosi per ogni unità mobile, per un totale di 160 somministrazioni.