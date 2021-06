ASP Enna. Vaccinazione di prossimità nei Comuni della provincia.

Prende vigore la campagna vaccinale di prossimità nei Comuni che costituiscono il bacino territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Per difendere dal virus la popolazione non ancora vaccinata, la squadra di vaccinatori si sposterà nei Comuni dove si registrano “…le percentuali inferiori rispetto alla media provinciale dei vaccinati”, scrive la Direzione dell’ASP di Enna nella lettera d’invito alla collaborazione rivolta ai Signori Sindaci dei Comuni.

Le giornate di vaccinazione di prossimità (o a “a Km.0”) hanno l’obiettivo di favorire l’adesione dei cittadini che finora non hanno raggiunto uno dei quattro Hub provinciali (Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Nicosia) con il target che comprende tutti i cittadini dai 12 anni in su. Il numero massimo previsto è di 300 somministrazioni e “qualora vi fossero richieste per un numero maggiore, saranno riprogrammate ulteriori giornate”. La vaccinazione di prossimità è oltremodo importante perché agevola tutti coloro che finora non si sono sottoposti alla vaccinazione anti SARS-COV-2.

“S’invitano i cittadini non ancora vaccinati ad aderire per avere l’opportunità di vaccinarsi nel proprio Comune; più è alto il numero dei vaccinati, più aumenta la difesa del territorio contro probabili contagi”.