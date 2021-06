ASP Enna. Vaccinazione di prossimità in sette Comuni

Nuova campagna vaccinale di prossimità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per favorire la vaccinazione dei cittadini all’interno del proprio Comune. La Direzione Generale dell’ASP di Enna, in seguito alla analisi statistica effettuata sull’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2, ha evidenziato come l’incidenza settimanale dei contagi risulti ancora marcata nei territori di alcuni Comuni. Ha disposto, pertanto, in sinergia con i Sindaci interessati, il calendario delle vaccinazioni di prossimità, organizzando sedute vaccinali in ogni località interessata.

La prima giornata è stata realizzata il 22 giugno nel Comune di Aidone, dove sono stati vaccinati 228 residenti; il 23 giugno è stata la volta di Centuripe con 128 somministrazioni di vaccini, il 24 giugno a Valguarnera dove sono stati somministrati 144 vaccini. Seguiranno il 28 giugno a Troina (previste 400 vaccinazioni); sempre il 28 del corrente mese a Sperlinga, il 29 giugno sarà la volta di Gagliano Castelferrato e il 30 giugno la campagna vaccinale di prossimità si terrà a Catenanuova. Il target vaccinale comprende tutti i cittadini dai 12 anni compiuti. In caso di necessità, saranno riprogrammate ulteriori giornate