Il presidente della compagnia Arcieri del Castello, Gaetano Campisi, eletto consigliere nazionale Fitast

A pochi giorni dall’evento del trofeo nazionale Maria Santissima della Visitazione previsto per il 3 e 4 luglio e che farà arrivare a Enna centinaia di Arcieri da tutta Italia, per il movimento dell’Arco storico ennese arriva una bella quanto prestigiosa notizia. Domenica 20 giugno al termine dell’Assemblea Federale della Fitast svoltasi a Fabriano e che ha rieletto alla presidenza Giuliano Cerioni, tra i consiglieri federali nazionali eletti c’è anche l’ennese Gaetano Campisi, presidente della Compagnia Arcieri del Castello di Enna ed unico rappresentante in consiglio federale di associazioni del Sud Italia.

“Sicuramente una notizia che a livello personale mi fa molto piacere – ha commentato Gaetano Campisi – ma è soprattutto un premio a tutto il lavoro svolto dal movimento dell’Arco Storico della città di Enna. Quindi un premio che condivido con tutti gli amici della Compagnia Arcieri del Castello di Enna ma anche i tanti altri arcieri locali, per quanto è stato fatto e si continua a fare per promuovere questa bellissima attività che coniuga, sport, cultura, turismo e rispetto per l’ambiente. Farò di tutto per essere all’altezza del compito affidatomi e di rappresentare la Compagnia Arcieri del Castello di Enna e, quindi, la nostra città, degnamente”. Intanto continuano a girare gli ingranaggi della macchina organizzativa per il grande evento del 3 e 4 luglio. La data ultima delle iscrizioni è stata prorogata al 30 giugno.

Ad oggi le associazioni iscritte sono la Sagittariis Ridentes di Foligno, Arcieri Storici del Girfalco di Fermo, Arcus Tuder di Todi, Arcieri di San Marco D’Alunzio. Sabato 3 luglio alle 18 l’accreditamento di arcieri e squadre partecipanti al I Trofeo “Regnum Siciliae” e al I Palio degli Antichi Quartieri “Maria SS. Della Visitazione”. Alle 19 in Piazza VI Dicembre, inizio I Trofeo “Regnum Siciliae” e I Palio degli Antichi Quartieri “Maria SS. Della Visitazione”. Domenica 4 luglio invece dalle 8 gli arcieri si ritroveranno presso il Castello di Lombardia. Alle 9 la Benedizione degli Arcieri ed inizio Torneo “VII Trofeo Maria SS della Visitazione”, Campionato Nazionale FITAST-AICS di tiro con l’arco storico. Alle 13 la fine del Torneo mentre alle 15 le premiazioni.