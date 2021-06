Piazza Armerina – Nel quartiere Casalotto strade interrotte per lavori ala rete idrica

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE e IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA: dalle ore 07:00 del giorno 21/06/2021, fino al completamento dei lavori, nel tratto (tra il serbatoio Vignazza e la Casa Circondariale), Serbatoio Vignazza, via don Lorenzo Milani, via Pietro Tosselli, via Fabrizio De Andrè, per lavori di manutenzione della rete idrica, della società Acquaenna.