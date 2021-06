Dopo Aidone anche i comuni di Valguarnera e Troina dichiarati zona rossa

Sono le ultime due cittadine siciliani che vedono un allarmante aumento dei casi di covid19, si tratta di Valguarnera e Troina che vengono dichiarate Zona rossa fino al 24 giugno. Lo ha disposto l’ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a seguito dei dati forniti dall’ASP di Enna che dimostrano come l’indice che misura i contagi si si attestato da oltre una settimana su una misura che supera i 250 contagi per ogni 100 mila abitanti. Questo indice, calcolato in proporzione ai residenti per Valguarnera e Troina, è stato superato come risulta dal quadro epidemiologico dell’ultima settimana.