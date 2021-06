Aidone – Lutto cittadino il giorno dei funerali dei coniugi Minincleri deceduti a causa del covid19

«Il Sindaco, la Giunta e tutta l’amministrazione comunale sono vicini alle famiglie Minicleri e Gallani per la tragedia che le ha colpite. È difficile trovare le parole giuste per esprimere il cordoglio di tutta la comunità per l’improvvisa dipartita dei nostri cari concittadini. Il dolore di oggi si aggiunge a quello dei mesi scorsi per le altre vittime della pandemia. Stiamo attraversando un momento molto difficile e superarlo è un impegno di tutti. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari, confidando nel contempo nel senso di responsabilità di ciascuno per lottare contro il virus. A breve sarà emanata la determina sindacale per la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali, in segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie». A dichiararlo il sindaco di Adione Dott. Nuccio Chiarenza