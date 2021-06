Meteo Piazza Armerina : nel weekend caldo intenso si sfioreranno i 40°C

Questo weekend sarà caratterizzato da una ondata di caldo intenso di matrice Africanacon valori termici molto alti anche la notte. Il caldo intenso si farà sentire tra sabato ma soprattutto domenica dove il termometro potrà toccare i 40°C.

Sarebbe bene evitare di svolgere attività all’aperto nelle ore più calde della giornata. Il consiglio naturalmente è indirizzato soprattutto alle persone anziane e ai bambini. In questi casi i consigli sono sempre gli stessi: vestirsi adeguatamente con abiti leggeri e possibilmente chiari, proteggere soprattutto la testa con un cappellino e bere molto acqua.

Attenzione a non lasciare bambini e animali chiusi in auto sotto il sole cocente.

UN COLPO DI CALORE PUÒ COLPIRE INDIVIDUI DI QUALSIASI ETÀ, MA CORRONO PIÙ RISCHI GLI ANZIANI CHE HANNO SUPERATO I 65 ANNI E I BAMBINI PICCOLI. QUANDO SI HA UN COLPO DI CALORE PER EVITARE GRAVI COMPLICAZIONI BISOGNA INTERVENIRE IN TEMPO .

Venerdi 18/06/2021 Sarà una giornata soleggiata, temperature in aumento, la massima registrata sarà di 33°C, la minima 19°C. Sabato 19/06/2021 Sarà una giornata soleggiata, temperature in aumento, la massima registrata sarà di 35°C non esculodo la possibilità di avere 37°C, la minima 22°C. Attenzioni ai colpi di calore Domenica 20/06/2021 Sarà una giornata soleggiata, temperature roventi, la massima registrata sarà di 38°C, con la possibilità di toccare i 40°C, la minima di 24°C. Attenzione hai colpi di calore.

A cura di

David Cartarrasa

Segui la mia pagina su Facebook