L’on. Luisa Lantieri alla direzione ANAS di Palermo per interventi sulla S.S. 117bis e sulla S.S. 640

“La strada statale 640 che collega Caltanissetta a Pietraperzia é ormai chiusa al traffico dal novembre del 2018. L’interruzione costringe gli automobilisti, che da Pietraperzia vogliono raggiungere Caltanissetta, a utilizzare un percorso alternativo che comporta un allungamento della tratta di circa 10km. Per saperne di più, comprendere le ragione dei ritardi e sollecitare l’intervento per la riapertura della strada , stamane mi sono recata alla direzione regionale dell’Anas dove ho raccolto una serie di informazioni che fanno ben sperare. Mi è stato riferito che la scorsa settimana è stato acquisito l’ultimo parere necessario, quello della Corpo Forestale e che il progetto di messa in sicurezza e monitoraggio dell’opera è stato già inviato alla direzione generale ANAS di Roma dove verrà approvato. Entro luglio si procederà con l’avvio del cantiere.

Buone notizie anche relative alla 177 bis dove, nel tratto che congiunge le uscite Nord e Sud di Piazza Armerina, è rimasta una piccola ma fastidiosa interruzione. Mi è stato spiegato dalla direzione dell’ANAS che si sta procedendo alla sostituzione degli appoggi su quella parte del viadotto in cui da tempo il traffico scorre, per motivi di sicurezza, su una sola corsia”. A dichiararlo l’On. Luisa Lantieri.