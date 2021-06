ASP Enna. Report vaccini: 117.102 dosi somministrate

I vaccini somministrati in provincia di Enna, conteggiando prime e seconde dosi alla data del 14 giugno 2021, sono stati 117.102 su un totale di 159 giorni di attività dei centri vaccinali dislocati sul territorio provinciale.

Sulla popolazione target di 146.170 cittadini, compresi anche i giovanissimi della fascia di età 12-19 anni, i vaccinati, in totale, sono 72.142, pari al 49,35%, percentuale che racchiude chi ha ricevuto una dose e chi ha completato il ciclo di somministrazione.

Il dato è oltremodo rilevante per il raffronto con quanto riportato, sempre alla data del 14 giugno 2021, dalla Fondazione GIMBE che registra, a livello nazionale, la percentuale del 49,4% e, a livello regionale, per la Sicilia, la percentuale del 44,9%.

Presso il centro vaccinale dell’Umberto I di Enna, i vaccini somministrati sono stati 62.484; a Nicosia 23.197, a Piazza Armerina 19.396, a Leonforte 9.707, a Troina, infine, 2.318 dosi.