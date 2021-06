Agira – Il dott. Filippo Maria Provitina dona alla città testi antichi, oggetti, libri su Agira e sulla storia della Sicilia

In occasione dell’ ultimo consiglio comunale di Agira il gruppo di minoranza “Per Agira, in difesa dei nostri valori” ha proposto un punto all’ ordine del giorno concernente la volonta’ espressa da parte del dott. Filippo Maria Provitina, nativo di Agira, di voler donare al Comune parte della sua biblioteca ricca di testi antichi, oggetti, libri su Agira e sulla storia della Sicilia. Il Consiglio ha espresso apprezzamento per la donazione che andra’ a costituire un “fondo librario e archivistico” di sicuro e apprezzato interesse storico e culturale. La donazione verra’ successivamente perfezionata nei termini previsti dalla legge, con atti ufficiali da parte dell’ amministrazione e del donatore. “Nell’ esprimere apprezzamento per la scelta del Dott. Filippo Maria Provitina – ha dichiarato il Capogruppo Luigi Manno – l’ occasione è utile per invitare tutti coloro che hanno testi o oggetti di particolare interesse storico e culturale legati ad Agira di voler prendere in considerazione di donarli al Comune, un modo per renderli fruibili e custodirli con cura. Occorre sempre di più valorizzare e custodire il patrimonio culturale che appartiene alla storia della nostra comunita’. La scelta del Dott. Filippo Maria Peovitina – ha concluso Luigi Manno – è un gesto di generosita’ nei confronti di Agira, della sua storia, della sua cultura ma soprattutto nei confronti delle nuove generazioni”.

Oggi il dott. Filippo Maria Provitina risiede a Palermo, ex dirigente presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha insegnato glottologia e storia della Sicilia presso l’ Istituto Superiore di Giornalismo dell’ Università di Palermo convenzionato anche con l’ Università “Kore” di Enna. Ricopre la carica di presidente onorario dell’ “Accademia du Krivu” dove si parla e si studia il siciliano classico. Convinto sicilianista. Autore eclettico ha al suo attivo circa 40 pubblicazioni su molteplici campi.