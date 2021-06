Camera di commercio: webinar su neuroscienze e psicologia nella vendita di prodotti e servizi sul web

Si terrà mercoledì 9 giugno alle 10 il webinar del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna dal titolo “Come neuroscienze e psicologia possono aiutarti a vendere di più prodotti e servizi sul web”. Speaker d’eccezione Andrea Saletti, da anni punto di riferimento come relatore sul tema della psicologia digitale nei più importanti eventi di web marketing nazionali. Saletti è inoltre coordinatore di dipartimento in Ainem (Associazione italiana neuromarketing) e autore del libro “Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web”, considerato come uno dei testi più autorevoli in Italia sull’argomento.

“Grazie alla testimonianza di Andrea Saletti – dice Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Enna – i partecipanti all’incontro potranno conoscere come le decisioni di acquisto siano influenzate dalle emozioni e di come gli utenti moderni dedicano mediamente poco più di un secondo nel valutare l’approfondimento o l’abbandono di un contenuto digitale in cui si imbattono”. “Con questo appuntamento – spiega il presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese – si conclude il ciclo di incontri del nostro format Pid To Conncet, negli ultimi due anni abbiamo realizzato ottimi risultati, abbiamo avuto il privilegio di ospitare undici ‘speaker’ esperti in tematiche digital riconosciuti a livello nazionale e in alcuni casi a livello internazionale tra i più accreditati nei loro settori di riferimento. Le imprese hanno sempre risposto con tantissimo entusiasmo continuando a seguirci. Inoltre, continua Albanese –

l’impegno del nostro Punto Impresa Digitale in supporto delle nostre aziende non finisce, ma raddoppia, già da fine mese le aziende potranno usufruire di corsi di formazione online totalmente gratuiti dove approfondiranno le tematiche di digital marketing tenuti dal nostro Pid”.

All’evento online presenzieranno il Presidente Alessandro Albanese e il Segretario Generale Guido Barcellona. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

Per partecipare al webinar gratuito del 9 Giugno alle 10.00 è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/8Yca1NWMR3MST8qA7 .

Solo chi si iscrive riceverà il giorno dell’evento il link per accedere in piattaforma.

Per tutti gli aggiornamenti vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale https://www.facebook.com/pidpaen.

(nella foto allegata Andrea Saletti)